München/Frankfurt - Der rapide Anstieg der Gold- und Silberpreise hat einen Ansturm von Sparern und Privatanlegern auf Deutschlands Edelmetallhändler zur Folge. Vor allem im Silbergeschäft sind Barren und auch einige Anlagemünzen mittlerweile nur noch mit Verzögerung lieferbar. Das berichten BayernLB und Pro Aurum, zwei der führenden Handelshäuser in Deutschland. Der Anstieg des Goldpreises setzte sich am Mittwoch mit hohem Tempo fort, ausgelöst durch Äußerungen von US-Präsident Donald Trump und einem schwächeren Dollar.