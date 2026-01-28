Die Angst vor Trump spiegelt sich auch in den Rufen wider, den in New York lagernden Teil der deutschen Goldreserve heimzuholen. Bundesbankpräsident Joachim Nagel erteilte dem eine neuerliche Absage: "Ich zweifele nicht daran, dass unser Gold bei der Fed in New York sicher aufbewahrt ist", sagte Nagel der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". "Das sind unsere Währungsreserven mit besonderem Schutzstatus." In der US-Metropole lagern 1.236 Tonnen deutschen Golds, mehr als ein Drittel der gesamten Reserve.

... und beim Silberpreis mischt China mit

Die Ursache des noch schnelleren Anstiegs des Silberpreises hat - allein geografisch - andere Gründe: Nicht Sorge vor der US-Politik ist der Treiber, sondern China. "Silber ist ein Zwittermetall", sagt BayernLB-Chefhändler Eubel. "Eine Hälfte der Produktion wird für die Industrie benötigt, die andere geht in den Anlagemarkt."

China hat Anfang Januar Exportkontrollen für Silber erlassen, weil die Pekinger Führung das Edelmetall für die heimische Industrie sichern will. "Das trägt ebenso zum Preisanstieg bei wie die massive Nachfrage", sagt Eubel. "Privatanleger, Family Offices, alle wollen plötzlich Silber." Er sieht keine Spekulationsblase, "sondern eine fundamentale Änderung des Markts".