Teures Abenteuer: Vater und Sohn lösen Großeinsatz an KZ-Stollen aus

Weil die Beamten von einer Gefahr für Leib und Leben ausgehen mussten, starteten sie eine Vermisstensuche im Umfeld der unterirdischen Anlage, in der KZ-Häftlinge für die NS-Rüstungsproduktion schuften mussten. Neben Beamten auf dem Boden, die mit einem Personenspürhund nach dem Vater-Sohn-Duo suchten, kam dabei auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz, um das Fahrzeug der beiden aufzuspüren. Die Gesuchten bemerkten den Einsatz und waren von der Kulisse offenbar derart eingeschüchtert, dass sie sich versteckt hielten. Letztlich informierten sie eine Angehörige telefonisch, die bei der Polizei daraufhin Entwarnung gab.