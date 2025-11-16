Teures Abenteuer: Vater und Sohn lösen Großeinsatz an KZ-Stollen aus

Nordhausen - Für eine großangelegte Vermisstensuche hat die Abenteuerlust eines Vaters und seines 19-jährigen Sohnes im nordthüringischen Nordhausen gesorgt. Nach Polizeiangaben haben die beiden offenbar versucht, unerlaubt in das unterirdische Stollensystem der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora einzudringen, um die für Besucher nicht zugänglichen Teile des weit verzweigten Tunnelsystems im Kohnstein zu erkunden. Im Vorfeld hatte der 50-Jährige seiner Ex-Frau von den Plänen erzählt. Weil diese sich nun um ihren Sohn und dessen Vater sorgte, verständigte sie die Polizei.