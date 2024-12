Salzweg (dpa/lby) - Ein unbekannter Dieb hat in der niederbayerischen Gemeinde Salzweg unweit von Passau acht Zuchthasen im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Die 42 Jahre alte Eigentümerin hatte die wertvollen Tiere an der frischen Luft in einem Garten untergebracht, wie die Polizeiinspektion Passau berichtete. Die Frau bemerkte den Diebstahl am Donnerstag und erstattete Anzeige. Die Ermittler schätzen den Schaden auf eine mittlere vierstellige Summe. Vereinzelte Fälle von Tierdiebstahl gebe es immer wieder, sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion. "An der Tagesordnung ist das nicht." Die Ermittler suchen Zeugen.