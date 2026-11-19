Selbitz (dpa/lby) - Ein Luxus-Sportwagen ist nach einem Unfall auf der Autobahn 9 bei Selbitz (Landkreis Hof) nur noch ein Wrack, der Schaden liegt bei mehr als 200.000 Euro. Polizeiangaben zufolge war der 34-jährige Fahrer in der Nacht zum Samstag in Richtung Berlin unterwegs, als er aus Unachtsamkeit gegen die Betonleitwand prallte. Der Sportwagen mit weit über 500 PS schleuderte über die Straße und blieb am rechten Fahrbahnrand stehen. Der Fahrer blieb unverletzt, das Auto wurde abgeschleppt.