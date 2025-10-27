Zwei Monatsgehälter eines Durchschnittsverdieners: In diesen Höhen (und darüber hinaus) sind die Kosten für den Auto-Führerschein angekommen. Nun mag man gierige Fahrlehrer kritisieren oder faule Fahrschüler, die wohl alle ihren Anteil haben an der irren Preisexplosion. Deren Hauptgrund aber ist: Wir haben aus einer ordentlichen Fahrausbildung ein Auto-Abitur gemacht. So wie aus sinnvollen Bau-, Brandschutz- und Planungsvorschriften ein Bauverhinderungsrecht wurde und aus adäquaten Vorgaben für Hersteller, Beamte oder Veranstalter ein Dickicht aus Regeln, in dem sich verheddert, wer etwas tut. Überall dasselbe Muster: Wir wollen alles richtig machen, jede erdenkliche Gefahr bannen, uns gegen sämtliche Eventualitäten des Lebens, Arbeitens, Entscheidens und Reisens wappnen – aus Angst, dass später mal einer auf uns zeigt: Siehste, das hätte man doch verhindern können ...