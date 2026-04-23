Teurer Fehler Feuerwehrhaus zu niedrig - Fahrzeuge passen nicht rein

Netphen - Schildbürgerstreich in Netphen im Südosten Nordrhein-Westfalens: Die Stadt hat ein Feuerwehrgerätehaus bauen lassen, das zu niedrig für die eigenen Löschfahrzeuge ist. "Die Halle ist nicht hoch genug und das Tor zu niedrig", erklärte Stadtsprecherin Lina Görg. Das Gebäude sei nicht nutzbar und mit einem Bauzaun abgesperrt. Die Fahrzeuge würden aktuell an einem anderen Ort abgestellt, die Einsatzfähigkeit sei aber gesichert, hieß es. Zuvor hatten die "Westfalenpost" und weitere Medien berichtet.