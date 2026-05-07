München (dpa/lby) - Die Wasserstoff-Förderung der Staatsregierung ist in den vergangenen Jahren mindestens in Teilen wegen geringer Nachfrage verpufft. Das geht aus der Antwort des Wirtschaftsministeriums auf Landtags-Anfragen der Grünen hervor. Demnach war die Förderung von Wasserstoff-Tankstellen wenig gefragt. Auch beim Bau von Elektrolyseuren - das sind Produktionsanlagen für Wasserstoff - wurde bis 2025 nur ein kleiner Teil der zugesagten finanziellen Förderung tatsächlich abgerufen und ausgegeben.