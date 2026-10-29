Berlin (dpa) - Die Kosten einer Durchschnitts-Autoreparatur in Deutschland sind nach Zahlen der Versicherer innerhalb von zehn Jahren um rund siebzig Prozent auf 4.600 Euro gestiegen. Ursache ist demnach, dass sich sowohl Ersatzteile als auch Werkstattkosten gleichermaßen überdurchschnittlich verteuert haben. Das beklagte der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft in Berlin. Damit haben die Autoreparaturkosten die Inflationsrate weit übertroffen: Die allgemeinen Verbraucherpreise haben sich laut GDV in diesen zehn Jahren um 26 Prozent erhöht.