Ausgaben wachsen schneller als die Einnahmen

"Die stark gestiegenen Werkstatt- und Ersatzteilpreise treiben die Schadenaufwendungen weiter nach oben, die deutlich schneller als die Beitragseinnahmen wachsen", sagte GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. Der Kfz-Versicherungsmarkt ist hart umkämpft, alle paar Jahre kommt es in unregelmäßigen Zyklen zu Preiskämpfen zwischen den Unternehmen. In den vergangenen drei Jahren hatten die Kfz-Versicherer ihre Preise stark erhöht, doch in diesem Jahr kosten Neuverträge laut Vermittlungsportal Verivox zumindest im günstigen Marktsegment - das sind vor allem die Online-Versicherungen - weniger als vor einem Jahr. Alljährlich im Herbst wechseln Millionen Autofahrer auf der Suche nach günstigeren Tarifen ihre Kfz-Versicherung.