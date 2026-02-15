Heidelberg - Für die große Mehrheit der Autofahrer ist die Kfz-Versicherung erneut teurer geworden. Nach einer laut eigenen Angaben repräsentativen Umfrage des Portals Verivox sind die Beiträge 2025 im Schnitt der drei Versicherungsarten Haftpflicht sowie Voll- und Teilkasko für gut 60 Prozent der Kundinnen und Kunden teurer geworden. Bei einem weiteren Fünftel (22,3 Prozent) haben die Versicherer demnach auf versteckte Preiserhöhungen zurückgegriffen: Die Kfz-Beiträge wurden nicht günstiger, obwohl die betreffenden Autofahrerinnen und Autofahrer keinen Schaden meldeten und damit eigentlich in eine günstigere Schadenfreiheitsklasse hätten rutschen sollen.