Was zum Pflegestammtisch, zu dem die Träger verschiedenster Pflegeeinrichtungen regelmäßig zusammen kommen, an Ungereimtheiten auf den Tisch kommt, ist haarsträubend. Vor allem mit dem Wissen, dass es die Bewohner sind, die am Ende draufzahlen. In Form von Geld, aber auch in Form von immer weniger Personal, das sich um sie kümmern kann. In dieser Woche haben sie ihre Probleme Mario Voigt, dem Fraktionsvorsitzender der CDU in Thüringen, aufgelistet.