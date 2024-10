Nach neun Monaten schon 4,7 Milliarden verdient

Erst nach Ende des dritten Quartals verwüstete Anfang Oktober der Hurrikan "Milton" Anfang Oktober den US-Bundesstaat Florida. Die Munich Re erwartet auch in diesem Fall eine "signifikante Schadenbelastung", wie es in der Mitteilung hieß. Doch da das Unternehmen in den ersten neun Monaten insgesamt bereits ein Nettoergebnis von 4,7 Milliarden Euro erzielte, rechnet der Vorstand damit, "das Ergebnisziel für 2024 von 5 Milliarden Euro zu übertreffen".