Teure Handwerker: Sind 5000 Euro zuviel für Abflußarbeiten?

Es ist Anfang Dezember 2025. Im Keller des Hauses einer älteren Dame, die in der Gemeinde Veilsdorf wohnt, ist der Abfluß verstopft. Das Wasser steht bereits, als sie es mitbekommt. „Ich kenn mich damit ja gar nicht aus“, sagt sie. Sie habe nicht gewusst, wen sie da anrufen solle. Aber im Amtsblatt ihrer Gemeinde hat sie eine Anzeige gesehen. Eine Rohrreinigung Rademacher mit 24-Stunden-Service. Die Annonce suggeriert, dass es einen „Ansprechpartner für ihre Region“ gibt. Versehen ist die Anzeige aber lediglich mit einer Handynummer. Keine Adresse, kein Ort.