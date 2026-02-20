Teure Handwerker: Sind 5000 Euro zuviel für Abflußarbeiten?

Weite Anfahrt statt lokalem Handwerker

Da die Sache drängt, ruft sie die Nummer an und wenige Stunden später steht ein Handwerkertrupp vor der Tür. Der kommt aber nicht von der Rohrreinigung Rademacher, sondern von einer Rohrreinigungsfirma mit anderem Namen, die zwischen Frankfurt und Koblenz ihren Sitz hat. Das Problem wird geschildert, die Männer legen los und beheben die Verstopfung. „Das ging ganz rasch“, sagt die Dame. Einen Kostenvoranschlag hat es vorher nicht gegeben, sagt die Betroffene. Die Beseitigung der Verstopfung und eine Kamerabefahrung des Rohres sollen etwa 475 Euro kosten. Die Dame zahlt sofort mit ihrer EC-Karte. Bei der Befahrung stellen die Handwerker fest, dass das Rohr beschädigt sei. Sie wollen am nächsten Tag wiederkommen und die Reparatur vornehmen. Die ältere Dame willigt auch hier guten Glaubens ein, auch dafür gibt es keinen Kostenvoranschlag. Die Männer müssten noch Material besorgen und stehen Tags darauf wieder auf der Matte. Den ganzen Tag sind sie zugange, sagt die ältere Dame. Was sie allerdings genau machen, das weiß sie nicht. Sie kenne sich ja ohnehin nicht aus.