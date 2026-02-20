 
Teure Handwerker Sind 5000 Euro zuviel für Abflußarbeiten?

Statt eines lokalen Unternehmens kommt nach dem Anruf eine Firma aus Hessen, um den Abfluss einer Dame in der Gemeinde Veilsdorf zu richten. Sie bleibt nun auf hohen Kosten sitzen.

  Foto: dpa/Andrea Warnecke

Es ist Anfang Dezember 2025. Im Keller des Hauses einer älteren Dame, die in der Gemeinde Veilsdorf wohnt, ist der Abfluß verstopft. Das Wasser steht bereits, als sie es mitbekommt. „Ich kenn mich damit ja gar nicht aus“, sagt sie. Sie habe nicht gewusst, wen sie da anrufen solle. Aber im Amtsblatt ihrer Gemeinde hat sie eine Anzeige gesehen. Eine Rohrreinigung Rademacher mit 24-Stunden-Service. Die Annonce suggeriert, dass es einen „Ansprechpartner für ihre Region“ gibt. Versehen ist die Anzeige aber lediglich mit einer Handynummer. Keine Adresse, kein Ort.

Weite Anfahrt statt lokalem Handwerker

Da die Sache drängt, ruft sie die Nummer an und wenige Stunden später steht ein Handwerkertrupp vor der Tür. Der kommt aber nicht von der Rohrreinigung Rademacher, sondern von einer Rohrreinigungsfirma mit anderem Namen, die zwischen Frankfurt und Koblenz ihren Sitz hat. Das Problem wird geschildert, die Männer legen los und beheben die Verstopfung. „Das ging ganz rasch“, sagt die Dame. Einen Kostenvoranschlag hat es vorher nicht gegeben, sagt die Betroffene. Die Beseitigung der Verstopfung und eine Kamerabefahrung des Rohres sollen etwa 475 Euro kosten. Die Dame zahlt sofort mit ihrer EC-Karte. Bei der Befahrung stellen die Handwerker fest, dass das Rohr beschädigt sei. Sie wollen am nächsten Tag wiederkommen und die Reparatur vornehmen. Die ältere Dame willigt auch hier guten Glaubens ein, auch dafür gibt es keinen Kostenvoranschlag. Die Männer müssten noch Material besorgen und stehen Tags darauf wieder auf der Matte. Den ganzen Tag sind sie zugange, sagt die ältere Dame. Was sie allerdings genau machen, das weiß sie nicht. Sie kenne sich ja ohnehin nicht aus.

Mehr als 5000 Euro für Reinigung und Sanierung

Erschrocken ist sie allerdings über die Rechnung, die ihr die Männer am Ende des Tages präsentieren und die sie ebenfalls gleich zahlen soll. Mehr als 5000 Euro sind es, die laut der Rechnung für Kanalbefahrung, Hochdruckreinigung, der Erneuerung einer Fallleitung und der „Reparatur mittels Kurzliner“ anfallen sollen. So viel, dass die Dame mit ihrer EC-Karte die Rechnung nicht auf einmal begleichen kann. Den Rest muss der Sohn nachlegen. Belege und Rechnungen machen auf den ersten Blick einen seriösen Eindruck. Die Kosten erscheinen hingegen als ziemlich hoch.

Als die Dame in unserer Zeitung von falschen Handwerkern in Suhl liest, ruft sie in der Redaktion an. Sie wolle wenigstens davor warnen, dass andere Leute auf diese Masche hereinfielen.

Das empfiehlt die Verbraucherzentrale

Wer sich in einer Notlage nach einem Handwerker umschaut, sollte sich dennoch die Zeit nehmen, nach einem seriösen Unternehmen in der Region zu recherchieren. Das empfiehlt die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, die auf ihrer Webseite Hinweise dazu gibt. Aber auch im Internet nutzten Firmen die Ahnungslosigkeit der Leute aus. Dabei ist es fast egal, ob es sich um Rohr- und Kanalreinigung, Schlüsseldienst oder Heizungsmonteure handelt. Eine einfache Googleanfrage nach „Rohrreinigung Veilsdorf“ verweist als erstes gleich auf eine Reihen von Webseiten, die nach seriösen Handwerksunternehmen aussehen und in denen auch die Ortsnamen präsent untergebracht sind. Im Impressum der Webseite folgt dann die Überraschung: In einem Fall handelt es sich zum Beispiel um ein Unternehmen aus Essen, welches laut Impressum lediglich als Vermittler auftritt. Die Handwerker kommen dann – wie im Fall der älteren Dame – von sonstwo, aber nicht aus der eigenen Gemeinde.