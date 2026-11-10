Essen - Die Menschen in Deutschland spüren es beim Besuch im Supermarkt. Vieles ist deutlich teurer als vor ein paar Jahren. Laut einer Auswertung der Rechercheredaktion "Correctiv" verzeichnet kein anderes der 28 untersuchten Länder in Europa bei Grundnahrungsmitteln einen prozentual so großen Kaufkraftverlust. Die Preise für Mehl, Milch, Eier und Butter sind hierzulande demnach seit 2016 deutlich stärker gestiegen als die Einkommen. Die Untersuchung wird von Experten teilweise skeptisch gesehen.