Ökonom: "alarmistisches Bild"

Christoph Schröder vom arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft hält den "Pfannkuchen-Index" nicht für seriös. Es sei schwierig, anhand von vier Nahrungsmitteln allgemeine Aussagen zur Kaufkraft zu treffen. Bei Mehl, Milch, Butter und Eiern seien die Preise stärker gestiegen als bei Lebensmitteln insgesamt. "Der Leser kann den Eindruck gewinnen, dass sich die Kaufkraft in Deutschland auf breiter Front verringert hat. Dies ist jedoch nicht richtig", sagte der Ökonom. Die Untersuchung zeichne "ein alarmistisches Bild", das der Realität nicht entspreche.