Die Brombeer-Landesregierung mag keine Mehrheit im Thüringer Landtag haben. Dort verfügen die Fraktionen von CDU, BSW und SPD bekanntlich nur über 44 von 88 Parlamentssitzen, was keiner eigenständigen Mehrheit entspricht. Auch wenn das ein oder andere Regierungsmitglied sich noch immer einredet, damit habe die Koalition eine De-facto-Mehrheit. Wobei es zu den Wahrheiten des Erfurter Politikbetriebes gehört, dass dieses Gerede in den vergangenen Monaten leiser und seltener geworden ist. Eine Ministerpräsidentenwahl in Abhängigkeit von den Linken, drei Landeshaushalte in Abhängigkeit von den Linken… Die parlamentarische Praxis in Thüringen, bei der die Brombeer-Koalition keine Mehrheiten im Landtag ohne die Linken organisieren kann, weil sie mit der rechtsextremen Thüringer AfD nicht will, hat offenkundig Spuren hinterlassen bei den Spitzenvertretern der Exekutive im Freistaat.