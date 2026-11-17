Kaum ein kommunalpolitisches Projekt wurde in den vergangenen Monaten in Ilmenau so intensiv diskutiert wie der Bau des neuen WC-Häuschens am Ende der Lindenstraße. Vor allem die Kosten des Neubaus haben sich zum politischen Aufregerthema entwickelt. Sie beschäftigten Ausschüsse, Stadtrat und Verwaltung gleichermaßen. Am Ende ging die Debatte längst über die eigentliche Toilette hinaus. Die Kostenentwicklung des Projekts wurde sogar zum Anlass, über neue Regeln zur Kontrolle von Baukosten und Baufortschritten nachzudenken. Künftig sollen Stadtrat und Verwaltung früher erkennen können, wenn Bauvorhaben aus dem Ruder zu laufen drohen.