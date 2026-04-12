Stützerbach hat ein neues Feuerwehrfahrzeug bekommen. Und zwar nicht irgendeins: Seit Anfang März steht bei der Feuerwehr ein funkelnagelneues LF 10 im Dienst. Mit MAN‑Fahrgestell, Rosenbauer‑Aufbau und modernste Technik an Bord. Und die Kameraden haben es schon fleißig genutzt: Sieben Ausbildungsdienste mit insgesamt 310 Stunden wurden absolviert, etwa 550 Kilometer sind seit der Abholung zusammengekommen, sagte Ilmenaus Oberbürgermeister Daniel Schultheiß bei der feierlichen Übergabe in Stützerbach.
Teure Anschaffung Weit über halbe Million für neues Feuerwehrauto
Jennifer Brüsch 12.04.2026 - 15:00 Uhr