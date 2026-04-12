Stützerbach hat ein neues Feuerwehrfahrzeug bekommen. Und zwar nicht irgendeins: Seit Anfang März steht bei der Feuerwehr ein funkelnagelneues LF 10 im Dienst. Mit MAN‑Fahrgestell, Rosenbauer‑Aufbau und modernste Technik an Bord. Und die Kameraden haben es schon fleißig genutzt: Sieben Ausbildungsdienste mit insgesamt 310 Stunden wurden absolviert, etwa 550 Kilometer sind seit der Abholung zusammengekommen, sagte Ilmenaus Oberbürgermeister Daniel Schultheiß bei der feierlichen Übergabe in Stützerbach.