Im ersten Spiel hatten sich der FSV und Dynamo torlos getrennt. Der Zweitliga-Aufsteiger war zwar überlegen, im Abschluss aber viel zu harmlos und umständlich. Die größte Möglichkeit vergab Stefan Kutschke (9.), der einen Kopfball an die Latte setzte. Zwickau versteckte sich nicht, war in der Schlussphase so gar spielbestimmend und vergab drei klare Chancen.