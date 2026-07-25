Testspiele: RB Leipzig mit Mühe zum Sieg gegen Ingolstadt

Leipzig - RB Leipzig hat das zweite Testspiel in der Vorbereitung nur mit viel Mühe und Glück gewonnen. Das Team des neuen Trainers Martin Demichelis gewann nur dank eines Eigentores gegen den Fußball-Drittligisten FC Ingolstadt mit 1:0 (1:0), nachdem es im ersten Test ein 2:1 gegen den Nordost-Regionalligisten VSG Altglienicke gegeben hatte. Nach vier Minuten bugsierte Simon Lorenz den Ball nach einer scharfen Hereingabe von links von Brajan Gruda ins eigene Tor. Danach hatte RB nur zwei bis drei hochkarätige Chancen, obwohl die Spielzeit 2x60 Minuten betrug.