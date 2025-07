Mounié brachte die Mannschaft des ehemaligen Co-Trainers der Nationalelf mit seinem Dreierpack (17., 30., 48. Minute), darunter ein verwandelter Elfmeter, früh auf Kurs. Arne Maier erhöhte in der 54. Minute ebenfalls per Strafstoß und stellte den Endstand her. Vor über 2.800 Zuschauern gelang Luis Vetter in der 21. Minute der zwischenzeitliche Anschlusstreffer für die Gastgeber.