Testspiele: FC Erzgebirge unterliegt Schweizer Erstligisten Aarau

Lara - Fußball-Drittligist Erzgebirge Aue hat das zweite Testspiel im Rahmen des Wintertrainingslagers in der Türkei verloren. Das Team von Neu-Trainer Jens Härtel musste sich dem schweizerischen Erstligisten FC Aarau in Lara mit 1:2 (1:0) geschlagen geben. Kilian Jakob markierte nach 25 Minuten die Auer Führung. Henri Koide (49.) und Colin Odutayo (78.) per Elfmeter drehten in der zweiten Halbzeit das Spiel.