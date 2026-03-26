Testspiele: Dynamo Dresden gewinnt Test gegen Mladá Boleslav

Dresden - Dynamo Dresden hat ein Testspiel gegen den tschechischen Erstligisten FK Mladá Boleslav mit 2:1 (1:0) gewonnen. Bei den vereinbarten zweimal 60 Minuten Spielzeit erzielte Christoph Daferner (53. Minute) die Führung vom Elfmeterpunkt, nachdem Luca Herrmann zuvor im Strafraum gefoult wurde. In den ersten 30 Minuten war die Partie eher ein Mittelfeld-Geplänkel. Die beste und einzige Chance zur Führung hatte Daferner, der in der zweiten Spielhälfte im Angriff für Stefan Kutschke Platz machte.