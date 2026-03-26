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Testspiele Dynamo Dresden gewinnt Test gegen Mladá Boleslav

Beim XXL-Test gegen den tschechischen Erstligisten Mladá Boleslav sind Torchancen Mangelware. So bringt ein Foulelfmeter die Führung. Den Sieg sichert ein Routinier ab.

Testspiele: Dynamo Dresden gewinnt Test gegen Mladá Boleslav
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Christoph Daferner bringt Dynamo im Testspiel per Elfmeter in Führung. (Archivbild) Foto: Robert Michael/dpa/ZB

Dresden - Dynamo Dresden hat ein Testspiel gegen den tschechischen Erstligisten FK Mladá Boleslav mit 2:1 (1:0) gewonnen. Bei den vereinbarten zweimal 60 Minuten Spielzeit erzielte Christoph Daferner (53. Minute) die Führung vom Elfmeterpunkt, nachdem Luca Herrmann zuvor im Strafraum gefoult wurde. In den ersten 30 Minuten war die Partie eher ein Mittelfeld-Geplänkel. Die beste und einzige Chance zur Führung hatte Daferner, der in der zweiten Spielhälfte im Angriff für Stefan Kutschke Platz machte. 

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Auch nach dem Wechsel waren Tormöglichkeiten Mangelware. Erst in der 97. Minute gelang den Gästen der Ausgleich. Dynamo verpasste dann die Chance zum 2:1, als der eingewechselte Ben Bobzien nach einer tollen Einzelaktion am Gästekeeper Jiri Floder scheiterte. Besser machte es dann Routinier Kutschke (115.), der frei stehend am langen Pfosten per Kopf traf. 

Dynamo startet nach der Länderspielpause mit einem Heimspiel am 4. April (20.30 Uhr) gegen Hertha BSC. Trotz der 1:2-Niederlage zuletzt in Paderborn liegt Dresden auf Rang zwölf. Der Hauptstadtclub liegt auf Rang sechs der Zweitliga-Tabelle und glänzte zuletzt mit einem 5:2-Sieg in Düsseldorf.