In einer munteren Partie, die Teil der 125-Jahr-Feierlichkeiten des OFC war, zeigte sich das Team von Trainer Sebastian Hoeneß spielfreudig und lag schon zur Pause klar in Führung. Christopher Olivier (5. Minute), Chris Führich (10.), Tiago Tomas (18.) und Laurin Ulrich (45.+1) sorgten bei einem Gegentreffer von Benedikt von Hagen (42.) für ein 4:1 zur Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel schraubten Lazar Jovanovic (53., 76.), Yanik Spalt (62.) und Jovan Milosevic (89.) das Ergebnis in die Höhe.