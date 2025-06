Die Festwoche zum einhundert-jährigen Jubiläum endete am Sonntag mit Gottesdienst, Umzug, Festnachmittag und U11-Turnier. Sportlich wurde es aber auch schon am Samstag, als die Herren-Mannschaft des SV Borsch zum Jubiläumsspiel den FC Coburg im Sportpark An der Ulster zu Gast hatte. Der künftige Sechstligist musste sich dem künftigen Fünftligisten dabei mit 0:4 geschlagen geben, wobei das Ergebnis zu hoch ausfiel.