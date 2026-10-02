Ohne die fehlenden Niklas Hauptmann, Thomas Keller, Brooklyn Ezeh und Alexander Rossipal gingen die Sachsen zu Werke. Die Kuriosität der Partie gab es in der zweiten Halbzeit, als das Flutlicht laut dem Nachrichtenportal "Tag24" zur Hälfte ausfiel. Dennoch ging es weiter - und später kehrte das vollständige Licht zurück.