Teplice - Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden hat einen Motivationsschub während der Länderspielpause verpasst. Beim tschechischen Erstligisten FK Teplice unterlag das Team von Trainer Thomas Stamm in einem Testspiel mit 0:2 (0:1).
Der Tabellenvorletzte der 2. Liga will sich beim Sechsten der ersten tschechischen Liga Selbstvertrauen holen. Doch das gelingt nicht.
Teplice - Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden hat einen Motivationsschub während der Länderspielpause verpasst. Beim tschechischen Erstligisten FK Teplice unterlag das Team von Trainer Thomas Stamm in einem Testspiel mit 0:2 (0:1).
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Ohne die fehlenden Niklas Hauptmann, Thomas Keller, Brooklyn Ezeh und Alexander Rossipal gingen die Sachsen zu Werke. Die Kuriosität der Partie gab es in der zweiten Halbzeit, als das Flutlicht laut dem Nachrichtenportal "Tag24" zur Hälfte ausfiel. Dennoch ging es weiter - und später kehrte das vollständige Licht zurück.
Dynamo steht vor der Wiederaufnahme in der Liga auf dem vorletzten Tabellenplatz. Am 10. Oktober treten die Dresdner beim VfL Osnabrück an. In den bisherigen Spielen gab es bei den Sachsen vornehmlich Probleme in der Abwehr. 14 Gegentore sprechen eine deutliche Sprache.