Pech hatte der FCN zusätzlich, als der sehr agile Mikael Biron früh wegen Hüftproblemen den Platz verlassen musste. Als in der zweiten Halbzeit zum Teil strömender Regen einsetzte, warfen die Franken noch einmal alles nach vorn. Belohnen konnten sie sich aber nicht mehr. Am 2. August startet Nürnberg mit einem Auswärtsspiel bei der SV Elversberg in die neue Saison.