Testspiel in Meiningen: Eisenach mit Kantersieg gegen Coburg

„Ich war sehr angetan von der Art und Weise des Auftritts des ThSV Eisenach mit ganz viel Energie und Geschwindigkeit. Uns ist es sehr schwergefallen, Wettkampfmodus und Wettkampftempo zu finden. Mit seiner aggressiven Abwehr im zweiten Abschnitt haben die Eisenacher viele Ballgewinne erzielt, sind Gegenstöße gelaufen und haben uns eine hohe Niederlage beigefügt“, konstatierte Jan Gorr, der Manager des Zweitbundesligisten HSC Coburg 2000. Sein Team, die Vorsaison auf Platz neun im deutschen Handballunterhaus abschließend, kam gerade aus einem Trainingslager und bestritt am Freitagabend in Meiningen sein erstes Testspiel – gegen den ThSV Eisenach.