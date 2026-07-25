Testspiel in Meiningen: Eisenach mit Kantersieg gegen Coburg

Dominik Solak bestritt indes nach seiner auskurierten Verletzung in der Hand sein zweites Testspiel. „Ich bin froh, wieder auf der Platte zu stehen“, erklärte der tschechische Rückraumspieler. Beide junge Linkshänder, Maarten Elwert und Marec Stupka, kamen erneut zum Einsatz, beteiligten sich an der Trefferausbeute. „Mit diesem Testspiel können wir durchaus zufrieden sein. In der zweiten Halbzeit haben wir konzentriert in Abwehr und Angriff agiert, unsere Führung schnell ausgebaut. Natürlich dürfen wir auch dieses Testspiel nicht überbewerten“, unterstrich Felix Aellen. Nach dem Weggang von Abwehrchef Philipp Meyer wird die beste Besetzung für den Deckungsinnenblock gesucht. Hier spielten beim Test in Meiningen mal Dominik Solak und Justin Kurch, mal Tillman Leu und Justin Kurch, aber auch Tillman Leu und Oskar Joelsson.