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Testspiel in Meiningen Eisenach mit Kantersieg gegen Coburg

Thomas Levknecht

Der Thüringer Bundesligist lässt dem Zweitligisten aus Franken keine Chance. 500 Zuschauer sehen 62 Tore.

Testspiel in Meiningen: Eisenach mit Kantersieg gegen Coburg
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Gut besucht: Das Testspiel zwischen Eisenach und Coburg (gelb) in Meiningen. Foto: Imago/Eibner

„Ich war sehr angetan von der Art und Weise des Auftritts des ThSV Eisenach mit ganz viel Energie und Geschwindigkeit. Uns ist es sehr schwergefallen, Wettkampfmodus und Wettkampftempo zu finden. Mit seiner aggressiven Abwehr im zweiten Abschnitt haben die Eisenacher viele Ballgewinne erzielt, sind Gegenstöße gelaufen und haben uns eine hohe Niederlage beigefügt“, konstatierte Jan Gorr, der Manager des Zweitbundesligisten HSC Coburg 2000. Sein Team, die Vorsaison auf Platz neun im deutschen Handballunterhaus abschließend, kam gerade aus einem Trainingslager und bestritt am Freitagabend in Meiningen sein erstes Testspiel – gegen den ThSV Eisenach.

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Etwas gewöhnungsbedürftig: Die bunten Trikots des ThSV Eisenach. Foto: Imago/Christian Heilwagen

Der Erstligist überrollte die Oberfranken nach dem Seitenwechsel regelrecht. Die zweite Halbzeit ging mit 23:9 an die Wartburgstädter. Bei der Schlusssirene leuchtete ein 39:23 auf der Anzeigetafel der Reinhard-Kupietz-Halle in Meiningen. Nahezu 500 Zuschauer, darunter Fans aus beiden Lagern, hatten reichlich Spaß, verabschiedeten beide Teams mit viel Beifall. Erfolgreichste Werfer für den ThSV Eisenach waren Kreisspieler Peter Walz mit acht sowie die Rückraumspieler Vukasin Antonijevic und Felix Aellen mit je fünf Treffern. Vukasin Antonijevic und Felix Aellen hatten sich die Aufgaben des Spiellenkers geteilt. Für den HSC Coburg wurde Kreisspieler Nils Röller mit sechs Treffern notiert.

„In der Defensive arbeiteten wir über 60 Minuten recht ordentlich. Zum Ende der ersten Halbzeit unterliefen uns einige Fehler, agierten wir fahrig. Nach dem Seitenwechsel haben wir das abgestellt, zogen ein sehr gutes Tempospiel auf. Auch in diesem Vorbereitungsspiel haben wir einiges gelernt“, bilanzierte ThSV-Coach Sebastian Hinze. Ihm standen die noch verletzten Elias Scholtes, Jannis Schneibel und Bastian Freytag nicht zur Verfügung.

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Dominik Solak bestritt indes nach seiner auskurierten Verletzung in der Hand sein zweites Testspiel. „Ich bin froh, wieder auf der Platte zu stehen“, erklärte der tschechische Rückraumspieler. Beide junge Linkshänder, Maarten Elwert und Marec Stupka, kamen erneut zum Einsatz, beteiligten sich an der Trefferausbeute. „Mit diesem Testspiel können wir durchaus zufrieden sein. In der zweiten Halbzeit haben wir konzentriert in Abwehr und Angriff agiert, unsere Führung schnell ausgebaut. Natürlich dürfen wir auch dieses Testspiel nicht überbewerten“, unterstrich Felix Aellen. Nach dem Weggang von Abwehrchef Philipp Meyer wird die beste Besetzung für den Deckungsinnenblock gesucht. Hier spielten beim Test in Meiningen mal Dominik Solak und Justin Kurch, mal Tillman Leu und Justin Kurch, aber auch Tillman Leu und Oskar Joelsson.

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„Zum Ende der ersten Halbzeit hatten wir ein paar Probleme. Nach dem Seitenwechsel stockten wir unseren Vorsprung schnell auf, auch wenn wir einige gute Torchancen ausgelassen haben. Mats Gruppe hat etliche Bälle gehalten, trug dazu bei, dass wir im zweiten Abschnitt nur neun Gegentore kassiert haben. Eine gute Abwehr beruht freilich auf einer guten Teamleistung“, befand Eisenachs Linkshänder Gian Attenhofer.

Am kommenden Mittwoch (29. Juli) ist der ThSV erneut auf Testspiel-Tour in Südthüringen. In der Suhler Wolfsgrube ist ab 18.30 Uhr Zweitligist Dessau-Roßlau der Gegner.

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