Dresden - Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden nutzt die lange Pause zwischen dem Punktspiel gegen den 1. FC Magdeburg an diesem Samstag (13.00 Uhr/Sky) und der DFB-Pokalbegegnung gegen den 1. FSV Mainz 05 am 18. August zu einem Testspiel. Gegner am 13. August ist um 15.00 Uhr Regionalligist Hertha BSC II in der Dynamo-Akademie. Die Partie findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.