Die Physiker können mit Instrumenten live überwachen, ob die Teilchen während der Fahrt noch in der Penning-Falle sind. Ungünstig wären ein Zusammenstoß oder ein tiefes Schlagloch: Bei zu starken Schwingungen könnten die Teilchen entweichen. Gefahr für das Umfeld würde das den Experten zufolge nicht bedeuten.

Die gegenseitige Vernichtung von Materie und Antimaterie fände in einem so minimalen Bereich statt, dass das kaum messbar, geschweige denn sichtbar wäre, erklärt Ulmer. Husemann betont: "Von dem Transport geht bei der minimalen Menge an Antimaterie-Teilchen keinerlei Gefahr für die Menschen aus, die an der Straße stehen."

Wenn alles gut geht, soll der erste Transport über die Autobahn von Genf nach Düsseldorf - etwa 780 Kilometer - vielleicht 2029 stattfinden.