Augsburg (dpa/lby) - Ihr Job ist gerade in aller Munde, manche belächeln ihn, manche halten ihn für eine Zumutung: Verschnaufpausen gibt es für die Mitarbeiter, die zum Schutz des Augsburger Christkindlesmarkts derzeit im Minutentakt schwere Poller zur Seite hieven müssen, tatsächlich kaum. "Wenn man mal eine Pause braucht, auf Toilette muss oder was trinken, muss man sich gut mit den Kollegen absprechen, um den Verkehr nicht zu verzögern", schilderte Jean Pierre Göring in der "Augsburger Allgemeinen".