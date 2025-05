Es laufen derzeit mehrere ähnliche Verfahren. Der Paragraf 129b wurde nachträglich in das Strafgesetzbuch eingefügt, letztlich als eine Konsequenz der Anschläge vom 11. September in New York. Die neue Norm macht die Verfolgung der Gründung, der Mitgliedschaft oder der Unterstützung einer kriminellen oder terroristischen Vereinigung, die nur im Ausland besteht, auch in Deutschland möglich.