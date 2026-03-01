Terrorprozess "Letzte Verteidigungswelle" vor Gericht

Wegen des jungen Alters der Angeklagten könnte in dem Verfahren zudem die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden.

Wie ist die Entwicklung bei rechter Gewalt?

Die Polizei hat 2025 erneut mehr rechts motivierte Gewalttaten festgestellt als im Jahr zuvor. Eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag an die Bundesregierung hatte kürzlich ergeben, dass nach vorläufigen Zahlen des Bundeskriminalamts (BKA) im Gesamtjahr bundesweit 1.521 Fälle von politisch motivierter Gewalt aus dem rechten Spektrum aktenkundig wurden.

In der entsprechenden BKA-Statistik für 2024 sind 1.488 rechts motivierte Gewalttaten aufgeführt. Im Jahr davor waren der Polizei 1.270 Gewalttaten mit rechtem Hintergrund bekanntgeworden.

Werden die Täter jünger?

Schon nach den Razzien im Mai vergangenen Jahres hatte das BKA mitgeteilt, dass seit Mitte 2024 in der rechten Szene neue Jugendgruppen in Erscheinung getreten seien, "die sich zunächst im virtuellen Raum gegründet haben". Diese träten vermehrt durch Veranstaltungen, Straftaten und Störaktionen in Erscheinung.

Auch die Bundesregierung hatte damals auf eine Anfrage aus der Linksfraktion im Bundestag geantwortet, dass sie "die Entwicklung der neu entstehenden, gewaltbereiten rechtsextremistischen Jugendgruppen" intensiv beobachte. Diese entfalteten "deshalb eine Gefährdungsrelevanz, da junge und in ihrer Wertevorstellung oft noch nicht gefestigte Personen aufgrund einer leichteren Manipulierbarkeit sowie einer insgesamt erhöhten Vulnerabilität tendenziell eher anfällig dafür sind, propagandistische und extremistische Ideologien aufzunehmen und sich mit diesen zu identifizieren", hieß es.

Das Internet und die sozialen Medien böten hierfür "ein herkunfts- und ressourcenunabhängiges und somit auch für Minderjährige einfach zu handhabendes Mittel für entsprechende Kommunikation und Vernetzung mit Gleichgesinnten".