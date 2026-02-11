Terroristische Vereinigung Syrien-Rückkehrerin distanziert sich von IS im Prozess

München - In einem Prozess gegen eine Syrien-Rückkehrerin vor dem Oberlandesgericht München hat sich die Angeklagte von der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) distanziert. "Ich war maximal verblendet", erklärte die 38-Jährige über ihre Verteidigerin. Heute könne sie diese Radikalisierung nicht mehr nachempfinden. In eigenen Worten entschuldigte sich die gebürtige Bambergerin bei ihren Kindern, mit denen sie 2014 nach Syrien ausgereist und sich dem IS angeschlossen hatte, für den ihr Ehemann bereits dort kämpfte.