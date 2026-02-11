Terroristische Vereinigung Syrien-Rückkehrerin distanziert sich von IS im Prozess

In Sog der Propaganda geraten

Dem widerspricht die 38-Jährige in ihrer Einlassung. Sie sei in den "Sog der Propaganda" unter den dortigen Verhältnissen in Syrien geraten. Sie sei damals naiv, leichtgläubig, manipulierbar und leichtsinnig gewesen. Inzwischen schäme sie sich jeden Tag, auch für die Aggressivität, mit dem der IS vorgehe, etwa bei Selbstmordattentaten. "Ich finde keinen Beweis in meiner Religion, dass dies erlaubt ist", erklärt die Angeklagte, die sich als gläubig bezeichnet. Durch diese Ideologie des IS werde der Islam in ein schlechtes Licht gerückt. Sie selber finde Kraft in ihrem Glauben und vermittle ihren Kindern auch Respekt gegen jeden Menschen.