Terrorismus: Zschäpe soll gegen mutmaßliche NSU-Vertraute aussagen

Angeklagte soll NSU unterstützt haben

Der Angeklagten Susann E. wirft die Bundesanwaltschaft unter anderem Unterstützung einer terroristischen Vereinigung vor. Sie soll dem "Nationalsozialistischen Untergrund" (NSU) geholfen haben, etwa indem sie Zschäpe ihre Krankenkassenkarte und ihre Personalien zur Verfügung gestellt haben soll. Zudem war sie laut Anklage an der Abholung eines Wohnmobils, das der NSU am 4. November 2011 beim letzten Raubüberfall in Eisenach verwendete, beteiligt. Seit spätestens Anfang 2007 soll E. von den rassistisch motivierten Morden des NSU gewusst haben. Der Prozess am OLG in Dresden soll bis Mitte Juni dauern.