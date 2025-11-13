Weniger getrieben von Ideologie?

Für Neumann stellt sich mit dem jüngeren Alter der Tatverdächtigen auch die Frage, ob es sich etwa bei 13-Jährigen noch um klassische islamistische Radikalisierung handle. "Wie weit geht es da tatsächlich um politische Inhalte und inwieweit ist es einfach nur so eine Art Gewaltfantasie?" Frankreichs Innenminister Laurent Nuñez meint gar, die Grenzen zwischen verschiedenen extremistischen Ideologien sei inzwischen porös. "Ich rede vom Rechtsextremismus und dem radikalen Islamismus und Jugendlichen, die sich auf das ein oder das andere beziehen, weniger aus Ideologie als aus Faszination für die Gewalttat."