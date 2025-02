Mit den Familien der vier Begleiter Schleyers, die bei der Entführung am 5. September 1977 in Köln von der RAF erschossen wurden, habe sie trotz ihrer Reue noch nicht Kontakt aufgenommen, um um Entschuldigung zu bitten. "Das müsste ich eigentlich auch noch tun", sagte Maier-Witt. "Es gäbe noch so viel."