Terrorismus Prozess um mutmaßlichen Anschlag auf Swift-Konzert startet

Wie hat Swift damals reagiert?

Rund zwei Wochen schwieg Swift zu dem Thema - und spielte währenddessen fünf ausverkaufte Konzerte in London. Dann schrieb sie auf Instagram, aus Vorsicht habe sie zunächst schweigen wollen, bis die Konzerte in London über die Bühne gegangen seien. "Der Grund für die Absagen hat in mir ein neues Gefühl der Angst ausgelöst und eine große Schuld, weil so viele Menschen geplant hatten, zu den Shows zu kommen", schrieb Swift. Aber sie sei auch den Behörden dankbar, "denn dank ihnen haben wir um Konzerte getrauert und nicht um Leben".