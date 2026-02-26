Terrorismus: Prozess um Autoanschlag – Betroffene sagen aus

Der Angeklagte, der unter Terrorverdacht und wegen zweifachen Mordes sowie 44-fachen versuchten Mordes vor Gericht steht, hatte zum Prozessauftakt Aussagen zur Tat und auch zu seiner Person verweigert.



Dafür äußerte er sich ohne Worte: Er hob für die Kameras den rechten Zeigefinger nach oben – eine verbreitete Geste unter Muslimen weltweit, die den Glauben an den einen und einzigartigen Gott symbolisieren soll und die zuweilen auch als Erkennungszeichen unter Islamisten gilt. Die Ermittler gehen von islamistischem Terrorismus als Motiv aus.