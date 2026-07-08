Terrorismus: Mann soll für IS gekämpft haben – Anklage erhoben

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt hat gegen einen 32-Jährigen Anklage wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland Anklage erhoben. Der Iraker sitzt seit Januar in Deutschland in Untersuchungshaft, wie die Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus Hessen mitteilte. Der Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts entscheidet über die Zulassung der Anklage.