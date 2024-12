Terrorismus: IS-Sympathisant in Bayern festgenommen

Schweinfurt/München - Nach einem großangelegten Einsatz der bayerischen Polizei am Sonntagmorgen sitzt ein mutmaßlicher IS-Sympathisant aus dem Raum Schweinfurt in Untersuchungshaft. Er wurde am Montag einem Ermittlungsrichter vorgeführt, wie die Generalstaatsanwaltschaft München und das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilten. Gegen den 26-jährigen Syrer besteht demnach der Verdacht der Terrorismusfinanzierung sowie der Anleitung zur Begehung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Hinweise auf konkrete Anschlagspläne oder konkrete Gefährdungen liegen derzeit nicht vor.