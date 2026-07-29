Terrorismus: IS-Mitgliederliste führt Ermittler zu Verdächtigen in Bayern

Einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen den beiden Fällen gibt es demnach nicht. Die Ermittler kamen durch eine "IS-Mitgliederliste" sowie weitere Daten auf die Spur der Männer, die sich in Bayern befanden, wie es weiter hieß. Der Iraker soll zwischen Januar und September 2016 verschiedenen IS-Einheiten im Irak und in Syrien angehört haben. Der Syrer soll im Jahr 2016 ebenfalls bei Kampfeinheiten der Terrorgruppe sowie bei der IS-Polizei tätig gewesen sein.