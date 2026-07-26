Terrorismus Blumen, Trauer und Rufe nach Zusammenhalt nach CSD-Anschlag

"Diese Taten haben nur einen Zweck: Sie wollen unsere Gesellschaft spalten, sie wollen uns das Wichtigste nehmen, was wir haben, nämlich unsere Offenheit und unsere Freiheit", sagte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) kurz vor dem Gedenk-Gottesdienst in Berlin. "Ich möchte den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des CSD hier in Berlin und in ganz Deutschland zurufen: Lassen sie sich, lassen wir uns nicht einschüchtern." Merz besuchte nach der Andacht den Tatort und legte dort mit weiteren Spitzenpolitikern weiße Blumen nieder.

Gedenken am Brandenburger Tor - "Hass ist tödlich"

"Gestern war ein Angriff auf uns alle, auf alle unsere Eventitäten, auf unsere Existenzen, auf unsere Gemeinschaft und unsere Demokratie. Und wir lassen uns davon nicht unterkriegen", hieß es in einem der Redebeiträge auf einer Bühne am Brandenburger Tor. Menschen legten auch dort Blumen nieder, zündeten Kerzen an und lagen sich in den Armen, andere hielten Regenbogenflaggen und Plakate und Banner hoch, darauf stand etwa "Hass ist tödlich" oder "Ein Angriff auf eine ist ein Angriff auf uns alle".

Am Tatort standen auch am Sonntag immer wieder Menschen aufgewühlt an den rot-weißen Flatterbändern der Absperrung. Vielen kamen die Tränen, während sie sprachen. Auf einem großen Plakat auf dem Boden schrieben Menschen mit Stiften ihre Gefühle auf.

Manche fühlen sich an Anschlag am Breitscheidplatz erinnert

Ein Radfahrer hielt und schaute zu dem Ort zwischen den Bäumen, an dem das demolierte Auto stand. "Bitte nicht ansprechen", sagte er. Auch er hatte sofort Tränen in den Augen. "Da spürt man wieder den ganzen Hass der islamistischen Welt auf den Westen." Ein anderer Mann sagte: "Plötzlich ist das wieder ganz nah." Er meinte die Erinnerung an den islamistischen Terroranschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt von fast zehn Jahren.

Ein weiterer Passant sagte, das Schlimme sei, dass die AfD jetzt wieder dazu gewinne. Eine Berlinerin, die nicht weit entfernt wohnt, sprach nur von "Wut". "Und das wird nicht das letzte Mal sein leider", meinte sie.

Der Vorsitzende eines queeren Chores sagte: "Jetzt erst recht. Man darf sich nicht einschüchtern lassen. Sonst erreichen diese Menschen ihr Ziel. Wir dürfen uns nicht den Mut nehmen lassen." Immer mehr Blumen standen und lagen vor den Bäumen. Auf einem kleinen Plakat war zu lesen: "Liebe siegt."