Terrorismus Anschlagspläne: Noch kein Weihnachtsmarkt oder Tag im Visier

Dem bayerischen Innenminister Herrmann zufolge wurden die mutmaßlichen Pläne der Festgenommen in einem frühen Stadium unterbunden.

Der bayerische Innenminister, Joachim Herrmann (CSU), sieht keinen Anlass auf den Besuch von Weihnachtsmärkten zu verzichten. (Archivbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

München - Die wegen mutmaßlicher Anschlagspläne auf einen Weihnachtsmarkt in Niederbayern festgenommenen Männer hatten wohl noch kein konkretes Ziel ausgesucht. "Pläne für einen Anschlag an einem bestimmten Tag oder an einem bestimmten Weihnachtsmarkt gibt es nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht", sagt der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU). "Durch die Festnahmeaktion in Niederbayern konnte eine konkrete Gefahr nach derzeitigem Stand bereits in einem sehr frühen Stadium unterbunden werden."

Der aktuelle Vorfall zeige, "dass die anhaltend hohe abstrakte Gefährdungseinschätzung unserer Sicherheitsbehörden vollkommen richtig ist", sagt der Minister. Zu Recht stünden Weihnachts- und Christkindlmärkte, auch wegen der Vorfälle der vergangenen Jahre, "stärker im Fokus unserer Sicherheitsbehörden". 

Allerdings gebe es "Stand heute" keine Hinweise auf eine konkrete Gefährdung von Weihnachtsmärkten in Bayern. "Die Polizei und die Sicherheitsbehörden beobachten und beurteilen die Lage weiterhin aufmerksam." Es gebe daher "keinen Anlass, auf die Durchführung oder den Besuch von Weihnachtsmärkten zu verzichten."