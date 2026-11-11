Die Anschläge und schweren Gewalttaten auf Weihnachtsmärkten mit vielen Toten und Verletzten wie in Magdeburg, Berlin oder Straßburg sind auch bei den Verantwortlichen und Besuchern des Sühler Chrisamelmarts präsent. Als einer der bekanntesten und beliebtesten Weihnachtsmärkte der Region ist es nicht auszuschließen, dass auch der Chrisamelmart ein Ziel islamistischer Attentäter ist. Vor diesem Hintergrund hat die Stadt die Zufahrten in die Fußgängerzone am Marktplatz, Steinweg und Diananbrunnen in den vergangenen Jahren mit mehr oder weniger provisorischen Mitteln abgesichert.