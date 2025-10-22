Terrorgefahr: Anklage gegen bei Schweinfurt festgenommenen Syrer

München/Schweinfurt (dpa/lby) - Die Generalstaatsanwaltschaft München verdächtigt einen in Unterfranken gefassten mutmaßlichen IS-Sympathisanten, einen terroristisch motivierten Anschlag geplant zu haben. Wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat sei gegen den 27-Jährigen Anklage zum Landgericht München I erhoben worden, teilte die Behörde mit. Der Syrer soll sich unter anderem Anleitungen und Material zur Herstellung einer Spreng- oder Brandvorrichtung beschafft haben.