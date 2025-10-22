Terrorgefahr: Anklage gegen bei Schweinfurt festgenommenen Syrer

Razzia im Dezember

Der Syrer war im vergangenen Dezember bei einem großangelegten Einsatz der Polizei im Raum Schweinfurt festgenommen worden und in Untersuchungshaft gekommen. In der Wohnung seiner Lebensgefährtin im Landkreis Schweinfurt wurde den Angaben nach Material entdeckt, das er zur Herstellung der Spreng- oder Brandvorrichtung verwenden wollte. Hinweise auf konkrete Anschlagspläne oder auf konkrete Gefährdungen durch den Mann habe es aber nicht gegeben.