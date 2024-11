Terrorbekämpfung Herrmann: Übung von Polizei und Bundeswehr unerlässlich

Würzburg (dpa/lby) - Nach einem dreitägigen Training von Polizei und Bundeswehr in Würzburg hat Bayerns Innenminister Joachim Herrmann die gemeinsamen Übungen als unerlässliche Vorbereitung auf Terrorlagen gewürdigt. "Leider sind die Herausforderungen für die Sicherheit in unserem Land in den letzten Jahren noch vielfältiger geworden", sagte der CSU-Politiker. Ob Terrorismus von links, rechts oder islamistisch motiviert, die russische Cyber-Kriegsführung oder die mögliche Eskalation des Ukraine-Kriegs - das gemeinsame Training ermögliche es, "in Terrorlagen richtig, schnell und wirksam reagieren zu können".