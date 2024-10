Würzburg (dpa/lby) - Angesichts des internationalen Terrorismus trainieren Polizei und Bundeswehr in Bayern heuer wieder gemeinsam. Bei einer dreitägigen Anti-Terror-Übung namens "Maintex 2024" in Würzburg soll es vom kommenden Montag an unter anderem um fiktive Bedrohungen durch chemische, biologische, radiologische und nukleare Substanzen gehen, wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilte.