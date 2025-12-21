Terroranschlag Gedenken am Bondi Beach – Forderung nach Aufklärung

Sydney - Tausende von Menschen haben am Bondi Beach der 15 Todesopfer des Terroranschlags auf ein jüdisches Fest vor einer Woche an dem berühmten Strand in Sydney gedacht. Die abendliche (Ortszeit) Veranstaltung der jüdischen Gemeinde im Bundesstaat New South Wales begann mit einer Schweigeminute, gefolgt von Reden und unter anderem jüdischen Gesängen. Unter den Teilnehmern befand sich auch Regierungschef Anthony Albanese, wie der australische Sender ABC berichtete. Unter dem Beifall mischten sich demnach auch Buh-Rufe gegen Albanese.