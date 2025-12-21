Terroranschlag Gedenken am Bondi Beach – Forderung nach Aufklärung

Forderung nach Untersuchungskommission

David Ossip, ein führender Repräsentant der jüdischen Gemeinde in New South Wales, äußerte in einer Rede die Unterstützung für Pläne der Regierung, eine Expertenkommission zur Untersuchung des Attentats einzusetzen. Eine solche Kommission sei nötig, "um dahinterzukommen, wie sich diese Katastrophe zugetragen hat". Australiens Regierungschef hatte nach dem Anschlag Versäumnisse im Kampf gegen Antisemitismus eingeräumt. Auch er kündigte schärfere Gesetze gegen Hassprediger und Hetze an. Außerdem soll die Anzahl der Schusswaffen im Land durch Rückkäufe drastisch reduziert werden.