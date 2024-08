Regiomed Ramelow stärkt Sesselmann den Rücken

Alternative hin, Linkspartei her – in der Sachfrage einer Kommunalisierung der Kliniken in Sonneberg und Neuhaus ziehen Landrat und Landeschef an einem Strang. Der Ministerpräsident ermuntert per Videogruß den Kreistag zur Übernahme der Krankenhäuser.