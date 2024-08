Terror-Prozess: Mutmaßliche IS-Kämpfer in München vor Gericht

München - Am Oberlandesgericht München beginnt am 16. September ein Strafprozess gegen drei Syrer, denen die Mitgliedschaft in ausländischen terroristischen Vereinigungen, darunter dem Terrornetzwerk Islamischer Staat vorgeworfen wird. Das Gericht hat 29 Verhandlungstage angesetzt, ein Urteil könnte demnach erst Mitte Dezember fallen. Der Prozess findet unter erheblichen Sicherheitsvorkehrungen statt. Der Vorsitzende des Staatsschutzsenats am Oberlandesgericht hat eine 14-seitige Sicherheitsverfügung erlassen, in der unter anderem Durchsuchungen von Prozessbeteiligten und Zuhörern geregelt sind.